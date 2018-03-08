النواب الأمريكى: نخشى "عواقب غير مقصودة" للرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم

النواب الأمريكى: نخشى "عواقب غير مقصودة" للرسوم الجمركية على الصلب والألومنيومالخميس، 08 مارس 2018 11:47 م
مجلس النواب الأمريكى
رويترز
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قال بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكى، اليوم الخميس، إنه يخشى "عواقب غير مقصودة" للرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم، مؤكدا أنه سيواصل حث البيت الأبيض على تضييق سياسة الرسوم الجمركية بحيث تركز "فقط على الدول والممارسات التي تنتهك قانون التجارة".
وأضاف السناتور الجمهورى جيف فليك، إنه سيقدم مشروع قانون لإلغاء الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم.
وانتقد السناتور الجمهورى أورين هاتش رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ الرسوم الجمركية لكنه يقول إنه سيعمل مع البيت الأبيض "لتخفيف الضرر".
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