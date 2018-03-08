النائب سليمان فضل: االتشكيك فى أبناء مطروح سيكون رده فى صناديق الانتخابات

مطروح _ حسن مشالي

أكد الشيخ سليمان فضل العميرى نائب البرلمان عن محافظة مطروح، خلال المؤتمر الجماهيري، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى نظمه حزب مستقبل وطن بمطروح، أن الرد على أى تشكيل فى أبناء مطروح سيكون فى صناديق الانتخابات.

وقال نائب البرلمان، نحن لا ننسى الشهداء من أبناء الجيش والشرطة، الذين يدفعون كل يوم من دمائهم، وتضحياتهم من أجل حماية تراب هذا الوطن الغالي، ولكن أنتم – مخاطباً حضور المؤتمر- لا تقلوا عنهم بطولة، فانتم محاربين بدون سلاح لحماية الوطن بدعمكم لاستقراره.

وأضاف " العميري"، يجب علينا الاصطفاف، فجميع الكيانات بمحافظة مطروح لها هدف واحد وهو مصر، ومن أجل مصر يجب أن نكون صف واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أنه بدون القاعدة العريضة والتركيبات المختلفة لأبناء مطروح فإن النواب لا يسوون شيئاً ولا يستطيعون عمل أى شيء.

وطالب نائب مطروح، الأهالى بأن يثبتوا باليقين، إن أى أحد فكر فى يوم من الأيام المساس ولو بكلمة فى حق ووطنية أهل مطروح، بأن يكون الرد على ذلك فى الصناديق الانتخابية، مطالبا بألا تقل نسبة التصويت عن 50 % فى الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية، الذى نظمه حزب مستقبل وطن بمطروح، بالنادى الإجتماعى فى وسط مدينة مرسى مطروح، بحضور النائب أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والنائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس الحزب، والنائب فخرى طايل والدكتورة داليا هندى أمين قطاع غرب الدلتا لحزب مستقبل وطن.

وشارك فى المؤتمر النائب سليمان فضل العميري، والشيخ محمد عيسى رئيس مجلس العمد والمشايخ، والدكتور عادل سلومة حكيم عضو اللجنة العليا بالحزب، وعمر إدريس هيبة أمين حزب مستقبل وطن بمطروح، وسط حضور كبير من أهالى مطروح وممثلى القبائل المختلفة من العمد والمشايخ.