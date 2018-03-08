"المهن التعليمية" تشكر المشاركين فى مؤتمر دعم الرئيس السيسى







آية دعبس

أعربت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن شكرها لجموع المعلمين الذين شاركوا فى المؤتمر الجماهيرى "أنزل شارك.. مصر الأهم.. رغم التطرف والإرهاب"، الذى عقد السبت الماضى، وذلك على ظهورهم بمظهر مشرف وتكبدهم مشقة السفر؛ تعبيراً عن حبهم وولائهم لوطنهم مصر، وتأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسى فى حربه ضد الإرهاب.

ووافقت هيئة مكتب النقابة العامة على الطلب المقدم من اللجنة النقابية للمعلمين بمركز جهينة التابعة للنقابة الفرعية بسوهاج، بشأن استكمال مبنى النادى الخاص بهم.

وطالبت هيئة المكتب مجدداً، سرعة إحضار بيان المعاش الخاص بالورثة، مؤكدةً أنه لن يتم صرف المعاش للذين لم يقدموا بيان المعاش على وجه السرعة.