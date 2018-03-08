المصرف المركزى التونسى قلق من الأرقام "المخيفة جدا" للاقتصاد







تونس - أ ف ب

عبر المصرف المركزى التونسى الخميس عن قلقه من وضع اقتصادى يكشف عن "أرقام مخيفة جدا"، مدافعا بذلك عن قراره الأخير رفع معدلات الفائدة.

وقال الحاكم الجديد للمصرف مروان العباسى فى مؤتمر صحفى، إن "التضخم يرتفع إلى مستويات غير عادية. عشنا طويلا مع معدلات فائدة بين 2 و3 % ثم انتقلنا إلى 4-5 %، وهى عتبة جديدة. الآن وصلنا إلى 7.1%".

وأضاف "إذا لم نتخذ اجراءات، فسنبلغ عتبة أخرى"، معبرا عن خشيته من الدخول فى "تضخم لا يمكن السيطرة عليه".

وأوضح أن "استقرار الأسعار هو الهدف الأول والأكبر لأى مصرف مركزى"، لذلك يجب اتخاذ "قرارات مؤلمة فى بعض الأحيان وضرورية"، فى إشارة إلى رفع معدلات الفائدة الأساسية 75 نقطة أساسية إلى 5.75 %.

وأعلن البنك المركزى التونسى مساء الإثنين رفع معدلات الفائدة الأساسية "لمواجهة المخاطر الحقيقية لاستمرار التضخم (فى 2018) وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ظروف نمو سليم".

وأكد مراد عبد السلام المسؤول الكبير فى المصرف المركزى، فى المؤتمر الصحافى نفسه أن العجز الجارى تجاوز 10 % فى 2017 ووصفه بأنه "سابقة".

وقال حاكم البنك المركزى "بالنسبة لى وبصفتى اقتصادياً، إنها أرقام مخيفة"، مذكرًا بأن العجز التجارى سجل أرقاما قياسية أيضًا.

وبعد سنوات من الانكماش، سجلت تونس نسبة نمو بلغت 2 % فى 2017 بينما تسعى الحكومة إلى رفعها إلى 3 % هذه السنة.