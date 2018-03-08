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المشير حفتر يمهل مرتزقة أفارقة حتى 17 مارس الجارى لمغادرة الجنوب الليبى

الخميس، 08 مارس 2018 03:42 م
المشير حفتر يمهل مرتزقة أفارقة حتى 17 مارس الجارى لمغادرة الجنوب الليبى القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر





كتب - أحمد جمعة
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أهابت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بالأفارقة الوافدين إلى دول الجوار الأفريقى بعدم الانجرار وراء الميليشيات الخارجة عن القانون واستغلالهم لزعزعة أمن واستقرار الجنوب الليبى.

 

ودعت القيادة العامة للجيش الليبى فى بيان  - حصل "اليوم السابع" على نسخة منه - اليوم الخميس، إلى مغادرة تلك العناصر من التراب الليبى والعودة إلى بلدانهم الأصلية، ومنحتهم مهلة حتى 17 مارس الجارى، معتبرة هذا التاريخ استخدام القوة لإخراجهم بكل الوسائل العسكرية المتاحة جوا وبرا.

 

وطالبت القيادة العامة أعيان ومشائخ مناطق الجنوب الليبى الاتصال بالغرف الأمنية بالمناطق العسكرية "سبها –أوبارى غات – مرزق" ورفع الغطاء الاجتماعى عن كل من يساهم فى حماية أو إيواء أو مساعدة الوافدين الأفارقة بأى شكل من الأشكال مما يؤدى إلى زعزعة أمن المناطق الجنوبية الليبية.


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