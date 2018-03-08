المشدد 3 سنوات لمتهم باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى بالغربية

الغربية – عادل ضرة

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار جمال عقرب وعضوية المستشارين سامي بريك وأيمن الصحن، وأمانة سر المحمدى الباجوري، بمعاقبة المتهم "رضا ر ع" 32 سنة أخصائى تحاليل مقيم شارع عبد الحافظ ثان طنطا، بالسجن المشدد 3 سنوات لاعتناقه أفكار تنظيم داعش الإرهابي، فى القضية رقم 433لسنة 2017 جنايات أمن دولة طوارئ ثان طنطا والمقيدة برقم 2521لسنة 2017 كلي غرب طنطا.

كان المستشار دكتور ياسر هندي المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا قد أحال المتهم لمحكمة الجنايات، لانضمامه لجماعة إرهابية (تنظيم داعش) مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيق.

وأعد للترويج لارتكاب جرائم إرهابية بالكتابة بأن حاز مطبوعات تحوي أفكارا ومتعقدات داعية لارتكاب أعمال عنف، وحاز وسيلة من وسائل التسجيل والطبع معدة للاستعمال بقصد طبع وتسجيل وإذاعة أفكار ومتعقدات داعية إلى أعمال إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات، واستخدام موقع على شبكات المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

وتداولت محكمة جنايات طنطا القضية، وأصدرت اليوم الخميس حكمها المتقدم.