"المركزى التونسى": نحقق تقدما فى محادثات الشريحة التالية بقرض صندوق النقد







رويترز

قال مروان العباسى، محافظ البنك المركزى التونسى، اليوم الخميس، إن بلاده أحرزت تقدما فى محادثاتها مع صندوق النقد الدولى بشأن الشريحة التالية من برنامج قرضها.

وأضاف "العباسى"، فى تصريحات صحفية اليوم، أن تونس تأمل فى الحصول على تقييم إيجابى فى وقت لاحق من الشهر الجارى، كما أبلغ الصحفيين بأنه من المأمول بالنسبة للبنك المركزى أن يصدر الصندوق مراجعة إيجابية فى 23 مارس.