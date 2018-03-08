video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 مارس 2018 03:38 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"المركزى التونسى": نحقق تقدما فى محادثات الشريحة التالية بقرض صندوق النقد

الخميس، 08 مارس 2018 02:37 م
"المركزى التونسى": نحقق تقدما فى محادثات الشريحة التالية بقرض صندوق النقد البنك المركزى التونسى - أرشيفية





رويترز
إضافة تعليق

قال مروان العباسى، محافظ البنك المركزى التونسى، اليوم الخميس، إن بلاده أحرزت تقدما فى محادثاتها مع صندوق النقد الدولى بشأن الشريحة التالية من برنامج قرضها.

وأضاف "العباسى"، فى تصريحات صحفية اليوم، أن تونس تأمل فى الحصول على تقييم إيجابى فى وقت لاحق من الشهر الجارى، كما أبلغ الصحفيين بأنه من المأمول بالنسبة للبنك المركزى أن يصدر الصندوق مراجعة إيجابية فى 23 مارس.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة التونسية تهدد بملاحقة المسئولين عن تعطيل إنتاج الفوسفات

أموال تميم تضع إخوان تونس فى مأزق.. وقيادى بالنهضة: مؤامرة لإرباك البلاد

استئناف إنتاج الفوسفات فى تونس بعد توقف نحو شهرين بسبب احتجاجات

محافظ البنك المركزى

البنك المركزى قرض صندوق النقد

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة