المركزى الأوروبى يتخلى عن ميله للتيسير ويتخذ خطوة صوب إنهاء التحفيز







فرانكفورت – رويترز

تخلى البنك المركزى الأوروبى اليوم الخميس عن تعهد استمر فترة طويلة بزيادة مشتريات السندات إذا اقتضت الحاجة، متخذا خطوة أخرى صغيرة صوب إخراج اقتصاد منطقة اليورو من برنامج تحفيز طال أمده.

وأبقى المركزى الأوروبى على سياسته النقدية بصفة عامة دون تغيير، وقال إنه ربما يمدد برنامج شراء السندات البالغة قيمته 2.55 تريليون يورو (3.16 تريليون دولار) بعد سبتمبر إذا اقتضت الضرورة، لكنه أسقط الإشارة إلى زيادة المشتريات، فى مؤشر على أنه يظل على مساره صوب إنهاء برنامج التحفيز المستمر منذ ثلاث سنوات قبل نهاية 2018.

وقال البنك المركزى الأوروبى فى بيان بعد اجتماع دورى بشأن السياسة النقدية "من المقرر أن تستمر مشتريات الأصول الصافية، التى تبلغ وتيرتها الشهرية حاليا 30 مليار يورو، حتى نهاية سبتمبر 2018 أو ما بعد ذلك، إذا اقتضت الضرورة، وعلى أى حال حتى يرى مجلس المحافظين تصحيحا مستداما فى مسار التضخم يتسق مع المستوى الذى يستهدفه للتضخم".

وبموجب قرار اليوم بشأن السياسة النقدية، سيبقى سعر فائدة الإيداع الرئيسى للبنك عند -0.4 % وسعر إعادة التمويل الرئيسي، وهو مؤشر رئيسى للسياسة النقدية خلال الأوقات العادية، عند صفر%، ومن المقرر أن تستمر مشتريات الأصول عند 30 مليار يورو شهريا.