video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 مارس 2018 03:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المركزى الأوروبى يتخلى عن ميله للتيسير ويتخذ خطوة صوب إنهاء التحفيز

الخميس، 08 مارس 2018 07:13 م
المركزى الأوروبى يتخلى عن ميله للتيسير ويتخذ خطوة صوب إنهاء التحفيز البنك المركزى الأوروبى





فرانكفورت – رويترز
إضافة تعليق

تخلى البنك المركزى الأوروبى اليوم الخميس عن تعهد استمر فترة طويلة بزيادة مشتريات السندات إذا اقتضت الحاجة، متخذا خطوة أخرى صغيرة صوب إخراج اقتصاد منطقة اليورو من برنامج تحفيز طال أمده.
 
وأبقى المركزى الأوروبى على سياسته النقدية بصفة عامة دون تغيير، وقال إنه ربما يمدد برنامج شراء السندات البالغة قيمته 2.55 تريليون يورو (3.16 تريليون دولار) بعد سبتمبر إذا اقتضت الضرورة، لكنه أسقط الإشارة إلى زيادة المشتريات، فى مؤشر على أنه يظل على مساره صوب إنهاء برنامج التحفيز المستمر منذ ثلاث سنوات قبل نهاية 2018.
 
وقال البنك المركزى الأوروبى فى بيان بعد اجتماع دورى بشأن السياسة النقدية "من المقرر أن تستمر مشتريات الأصول الصافية، التى تبلغ وتيرتها الشهرية حاليا 30 مليار يورو، حتى نهاية سبتمبر 2018 أو ما بعد ذلك، إذا اقتضت الضرورة، وعلى أى حال حتى يرى مجلس المحافظين تصحيحا مستداما فى مسار التضخم يتسق مع المستوى الذى يستهدفه للتضخم".
 
وبموجب قرار اليوم بشأن السياسة النقدية، سيبقى سعر فائدة الإيداع الرئيسى للبنك عند -0.4 % وسعر إعادة التمويل الرئيسي، وهو مؤشر رئيسى للسياسة النقدية خلال الأوقات العادية، عند صفر%، ومن المقرر أن تستمر مشتريات الأصول عند 30 مليار يورو شهريا.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البنك المركزى الأوروبى يجمد دفعات مصرف لاتفى تتهمه واشنطن بتبييض أموال

خلافات حادة بين أفراد الأسرة الحاكمة فى قطر.. آل ثانى يتهمون "الحمدين" بتبديد الاستثمارات ودعم الجماعات الإرهابية بالبلدان العربية ويهددون بفضح "تميم".. البنك المركزى الأوروبى يراجع استثمارات قطر فى دويتشه بنك

البنك المركزى الأوروبى

اخبار الاقتصاد الاوروبى

سندات

منطقة اليورو




لا تفوتك
تأكيدا لليوم السابع.. الخارجية تنفى ترحيل 100 مصرى من ألمانيا.. وتؤكد: 9فقط

تأكيدا لليوم السابع.. الخارجية تنفى ترحيل 100 مصرى من ألمانيا.. وتؤكد: 9فقط

تقرير يكشف: تحرش جنسى وتحيز عنصرى داخل البحرية الأمريكية

تقرير يكشف: تحرش جنسى وتحيز عنصرى داخل البحرية الأمريكية

فيديو وصور.. خالد الفايد يكشف لأول مرة تفاصيل مثيرة حول مشاركته ببرنامج "ذا فويس كيدز".. ويؤكد لـ"اليوم السابع": أسعى للاستمرار فى الغناء مع الإنشاد الدينى.. ووالده يوضح حقيقة قرابة نجله بالشيخ طه الفشنى

فيديو وصور.. خالد الفايد يكشف لأول مرة تفاصيل مثيرة حول مشاركته ببرنامج "ذا فويس كيدز".. ويؤكد لـ"اليوم السابع": أسعى للاستمرار فى الغناء مع الإنشاد الدينى.. ووالده يوضح حقيقة قرابة نجله بالشيخ طه الفشنى

اليوم العالمى للمرأة.. "نساء حلايب.. أب وعائل وست الحبايب".. تصنع الكهل والحثال والهمل من الجلود والصوف بجانب الطعام والشراب.. الأهالى: عند ولادتها يدفن الحبل السرى لها فى المنزل دليلا على استقرارها بالبيت

اليوم العالمى للمرأة.. "نساء حلايب.. أب وعائل وست الحبايب".. تصنع الكهل والحثال والهمل من الجلود والصوف بجانب الطعام والشراب.. الأهالى: عند ولادتها يدفن الحبل السرى لها فى المنزل دليلا على استقرارها بالبيت

"الصحة العالمية": 38 مليون شخص بالعالم يتوفون سنويا بالأمراض غير المعدية

"الصحة العالمية": 38 مليون شخص بالعالم يتوفون سنويا بالأمراض غير المعدية

أوكامبوس يسجل أسرع هدف فى الدوري الأوروبي مع مارسيليا أمام بلباو.. فيديو

أوكامبوس يسجل أسرع هدف فى الدوري الأوروبي مع مارسيليا أمام بلباو.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة