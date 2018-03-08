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الخميس، 08 مارس 2018 06:27 م
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القوات التركية تسيطر على بلدة فى منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية

الخميس، 08 مارس 2018 03:20 م
القوات التركية تسيطر على بلدة فى منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية عفرين





أ ف ب
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سيطرت القوات التركية وفصائل سورية موالية لها الخميس على بلدة جنديرس الاستراتيجية فى منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية فى شمال سوريا بعد اسابيع من المعارك العنيفة، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "تمكنت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها من فرض سيطرتها الكاملة على بلدة جنديرس الواقعة جنوب غرب عفرين، بعد قصف جوى ومدفعى كثيف من القوات التركية".


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