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القبض على هاربين من 4 قضايا وتمشيط 10 مزارع بالمنوفية

الخميس، 08 مارس 2018 10:59 م
القبض على هاربين من 4 قضايا وتمشيط 10 مزارع بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير امن المنوفية





المنوفية - محمود شاكر
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قامت مأمورية من مديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية وبرئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، ضمت ضباط الإدارة ووحدة مباحث المركز مدعومة بمجموعات قتالية من الأمن المركزي .
 
 
أسفرت الحملة عن فحص 10 مزارع بمدق يارا، دائرة مركز السادات، وفحص شخصين جنائيين وتبين أنهما مطلوبين، والتنفيذ عليهما فى 4 قضايا "  أ . م . ع " والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا " تبديد " بمجموع حكم بالحبس 6 سنوات،  و " م . ن . ح" المطلوب التنفيذ عليه فى قضية "إتلاف" حكمة حبس سنتين .
 
 
كما تم فحص 10أشخاص تبين أنهم غير مطلوبين، وفي مجال الشقق المفروشة، تم فحص 43 شقة مفروشة و63 شخصا جنائيا من قاطنيها بمدينة منوف تبين أنهم غيرمطلوبين، كما تم ضبط 12قضية إشغالات خاصة بالمقاهى بدائرة منوف .
 
 
وتمكنت الحملة من تحرير 9 قضية مخالفات المحال العام بدائرة مدينة منوف، وقضيتى مخالفات المقاهى لقانون البيئة بدائرة مدينة منوف، وتحرير قضية بائع متجول مخالفة تراخيص مقاهى بدائرة مدينة منوف. 
 
 
 
 
 
 
 

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