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الخميس، 08 مارس 2018 01:40 م
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القبض على موظف أثناء بيعه هاتف محمول عقب سرقته فى الأزبكية

الخميس، 08 مارس 2018 12:38 م
القبض على موظف أثناء بيعه هاتف محمول عقب سرقته فى الأزبكية المتهم





كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الازبكية، القبض على أحد الأشخاص اثناء قيامه ببيع هاتف محمول لأحد أصحاب محلات الهواتف المحمولة بالمنطقة، بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.
 
ومن خلال الفحص تبين انه  "أحمد م م" 38 سنة، موظف، وبحوزته هاتف محمول ماركة سامسونج  " مجهول المصدر "، وبمناقشته عن مصدر الهاتف المضبوط بحوزته اعترف بسرقته من "خالد م ص" 41 سنة،  بأسلوب " المغافلة ".
 
وباستدعاء المجني عليه تعرف على الهاتف واتهمه بالسرقة وأضاف أنه كان في سبيله للإبلاغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 

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