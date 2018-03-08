القبض على مسجل خطر قبل ترويجه كمية من مخدر الفودو بمنطقة الزمالك

القبض على مسجل خطر قبل ترويجه كمية من مخدر الفودو بمنطقة الزمالكالخميس، 08 مارس 2018 12:39 م
مخدر الفودو - أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق
تمكن ضباط إدارة تأمين الزمالك، من القبض على "أحمد ح م" 27 سنة، عاطل، مسجل خطر مخدرات تحت رقم 3437 فئة "ب"، والسابق اتهامه فى 22 قضية آخرها 5466 لسنة 2008م إمبابة، والمطلوب التنفيذ عليه فى حكمى حبس جزئى "ضرب، مبانى" بإجمالى حبس شهر وأسبوعين، لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بين طلبه الكليات.
وتمكن النقيب عبد الله سعد مبروك ضابط مباحث تأمين الزمالك، من ضبطه وبحوزته 25 جرام من نبات الفودو المخدر، ومبلغ مالى 415 جنيها، وهاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
إضافة تعليق
الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة