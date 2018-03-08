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القبض على مسجل خطر قبل ترويجه كمية من مخدر الفودو بمنطقة الزمالك

الخميس، 08 مارس 2018 12:39 م
القبض على مسجل خطر قبل ترويجه كمية من مخدر الفودو بمنطقة الزمالك مخدر الفودو - أرشيفية





كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة تأمين الزمالك، من القبض على "أحمد ح م" 27 سنة، عاطل، مسجل خطر مخدرات تحت رقم 3437 فئة "ب"، والسابق اتهامه فى 22 قضية آخرها 5466 لسنة 2008م إمبابة، والمطلوب التنفيذ عليه فى حكمى حبس جزئى "ضرب، مبانى" بإجمالى حبس شهر وأسبوعين، لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بين طلبه الكليات.
 
وتمكن النقيب عبد الله سعد مبروك ضابط مباحث تأمين الزمالك، من ضبطه وبحوزته 25 جرام من نبات الفودو المخدر، ومبلغ مالى 415 جنيها، وهاتف محمول.
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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مباحث القاهرة

مسجل خطر

مخدر الفودو

الزمالك

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