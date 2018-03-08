القبض على محامية بالإسكندرية تنصب على راغبى التقدم لـ"حج القرعة"







الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، بإشراف اللواء مصطفى النمر مدير الأمن، من ضبط محامية، لاتهامها بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ووضع استمارة الداخلية عليها للتقديم لطلبات حج القرعة.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم ثان المنتزه، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط "ج س" 31 سنة، حاصلة على ليسانس حقوق، لإنشائها وإدارتها صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" باسم "ثقفنى" ونشرت من خلاله استمارة تسجيل لجمع بيانات المواطنين راغبى التقدم لحج القرعة لهذا العام عبر مواقع وزارة الداخلية "على خلاف الحقيقة".

وعثر رجال المباحث بحوزتها على هاتف محمول و"لاب توب" و4 حوالات بنكية عبر إحدى شركات تحويل الأموال لصالح المتهمة بإجمالى مبلغ 12 ألف دولار، و16 حوالة بريدية بمبالع متفاوتة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.