video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 مارس 2018 01:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على محامية بالإسكندرية تنصب على راغبى التقدم لـ"حج القرعة"

الخميس، 08 مارس 2018 07:10 م
القبض على محامية بالإسكندرية تنصب على راغبى التقدم لـ"حج القرعة" اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية





الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، بإشراف اللواء مصطفى النمر مدير الأمن، من ضبط محامية، لاتهامها بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ووضع استمارة الداخلية عليها للتقديم لطلبات حج القرعة.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم ثان المنتزه، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط "ج س" 31 سنة، حاصلة على ليسانس حقوق، لإنشائها وإدارتها صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" باسم "ثقفنى" ونشرت من خلاله استمارة تسجيل لجمع بيانات المواطنين راغبى التقدم لحج القرعة لهذا العام عبر مواقع وزارة الداخلية "على خلاف الحقيقة".

وعثر رجال المباحث بحوزتها على هاتف محمول و"لاب توب" و4 حوالات بنكية عبر إحدى شركات تحويل الأموال لصالح المتهمة بإجمالى مبلغ 12 ألف دولار، و16 حوالة بريدية بمبالع متفاوتة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس رجل أعمال بالإسكندرية لاتهامه وآخرين بالاستيلاء على أموال مواطنين

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث




لا تفوتك
تأكيدا لليوم السابع.. الخارجية تنفى ترحيل 100 مصرى من ألمانيا.. وتؤكد: 9فقط

تأكيدا لليوم السابع.. الخارجية تنفى ترحيل 100 مصرى من ألمانيا.. وتؤكد: 9فقط

تقرير يكشف: تحرش جنسى وتحيز عنصرى داخل البحرية الأمريكية

تقرير يكشف: تحرش جنسى وتحيز عنصرى داخل البحرية الأمريكية

فيديو وصور.. خالد الفايد يكشف لأول مرة تفاصيل مثيرة حول مشاركته ببرنامج "ذا فويس كيدز".. ويؤكد لـ"اليوم السابع": أسعى للاستمرار فى الغناء مع الإنشاد الدينى.. ووالده يوضح حقيقة قرابة نجله بالشيخ طه الفشنى

فيديو وصور.. خالد الفايد يكشف لأول مرة تفاصيل مثيرة حول مشاركته ببرنامج "ذا فويس كيدز".. ويؤكد لـ"اليوم السابع": أسعى للاستمرار فى الغناء مع الإنشاد الدينى.. ووالده يوضح حقيقة قرابة نجله بالشيخ طه الفشنى

اليوم العالمى للمرأة.. "نساء حلايب.. أب وعائل وست الحبايب".. تصنع الكهل والحثال والهمل من الجلود والصوف بجانب الطعام والشراب.. الأهالى: عند ولادتها يدفن الحبل السرى لها فى المنزل دليلا على استقرارها بالبيت

اليوم العالمى للمرأة.. "نساء حلايب.. أب وعائل وست الحبايب".. تصنع الكهل والحثال والهمل من الجلود والصوف بجانب الطعام والشراب.. الأهالى: عند ولادتها يدفن الحبل السرى لها فى المنزل دليلا على استقرارها بالبيت

"الصحة العالمية": 38 مليون شخص بالعالم يتوفون سنويا بالأمراض غير المعدية

"الصحة العالمية": 38 مليون شخص بالعالم يتوفون سنويا بالأمراض غير المعدية

أوكامبوس يسجل أسرع هدف فى الدوري الأوروبي مع مارسيليا أمام بلباو.. فيديو

أوكامبوس يسجل أسرع هدف فى الدوري الأوروبي مع مارسيليا أمام بلباو.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة