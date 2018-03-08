العراق: إحباط إدخال سيارة محملة بقذائف وصواريخ إلى الموصل







بغداد أ ش أ

أعلن نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية فى مجلس النواب العراقى نايف الشمرى، اليوم الخميس، إحباط محاولة لإدخال سيارة كبيرة محملة بقاذفات وصواريخ إلى مدينة الموصل، داعياً القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى ووزير الداخلية قاسم الأعرجى إلى تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الجهة المسؤولة عن إيصال تلك السيارة لأطراف الموصل.

وقال الشمرى - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) - "إن أبطال قيادة شرطة نينوى استطاعوا ضبط سيارة كبيرة كان فى طريقها لدخول الموصل كانت تحمل 31 قاذفة و3 أسلحة قنص و515 صاروخ قاذفة و850 صندوق عتاد متوسط ".

وأضاف أن تكرار مشهد عبور السيارات لنقاط التفتيش يجعلنا نعيد سيناريو المرحلة السابقة التى كانت فيها السيارات المفخخة تصل إلى أهدافها دون أى شيء يمنعها رغم وجود السيطرة وهو أمر لا نتمنى تكراره خاصة بمحافظة نينوى التى عاشت وعانت أقسى الظروف نتيجة للإهمال والخروق الأمنية.

ودعا الشمرى القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى ووزير الداخلية قاسم الأعرجي، إلى تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الجهة المسؤولة والمتورطة عن إيصال تلك السيارة المحملة بالأعتدة والأسلحة لأطراف الموصل، مؤكداً ضرورة تكريم أبطال الشرطة فى قيادة عمليات نينوى الذين خاطروا بحياتهم لإيقاف السيارة ومنعها من دخول المدينة، والتى تم السيطرة عليها بجهود استثنائية.