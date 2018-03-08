العثور على جثتى طفلين حديثى الولادة داخل منور عقار فى الإسكندرية







الإسكندرية - أسماء على بدر

عثرت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، على جثتى طفلين حديثى الولادة داخل منور عقار بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل بالإسكندرية.

تلقى مصطفى النمر مدير الأمن، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، بورود بلاغ بالعثور على جثتى طفلين "ذكرين" حديثى الولادة داخل منور العقار رقم 10 شارع 4 أرض الفولى بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثتى طفلين "ذكرين" حديثى الولادة بمنور العقار محل البلاغ "مربوطين الحبل السرى"، وبمناظرتهما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

وبسؤال "ن ا خ" 67 سنة ربة منزل، مقيمة بذات العقار، أيدت ما جاء بالفحص، وأضافت بأنه أثناء قيامها بالدخول لمنور العقار عثرت على جثتى الطفلين بالحالة التى وجدا عليها، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وبإخطار النيابة أمرت بنقل الجثتين لمشرحة الإسعاف، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 2294/ 2018 إدارى قسم ثان الرمل، وتولت النيابة التحقيق.