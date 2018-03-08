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الصحة: 110 ألف مريض استفادوا من خدمات مستشفى الصحة النفسية بالعباسية

الخميس، 08 مارس 2018 09:50 م
الصحة: 110 ألف مريض استفادوا من خدمات مستشفى الصحة النفسية بالعباسية أحمد عماد وزير الصحة





كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور جمال عبد العظيم، مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية، أن 110 آلاف مريض استفادوا من خدمات العيادات الخارجية فى تخصصات الصحة النفسية والإدمان خلال العام الماضى.

 

وأضاف مدير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن العيادات تعمل بشكل منتظم على مدار الساعة، مضيفًا أن تذكرة الكشف مسعرة بجنيه واحد فقط.

 


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الصحة

مستشفى العباسية

العيادات




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