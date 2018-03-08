السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب معاكسة طالبة فى دار السلام







كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث القاهرة في السيطرة على مشاجرة بالاسلحة النارية والبيضاء بين صاحب مخبز ونجلته، وبين طالب بسبب قيام الأخير بمعاكسة نجلة صاحب المخبز، وتبين اصابة ٣ أشخاص، وتم احالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدات مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة دار السلام بلاغا بوقوع مشاجرة ومصابين بأعيرة نارية بشارع جمعة عظيم من شارع الفتح، بالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة.

ومن خلال الفحص تبين ان الطرف الاول يضم كلا من "أحمد ع س" 32 سنة، طالب، مصاب بجروح قطعية بالوجه، و"بدور ه ا" 23 سنة، طالبة، ووالدها " هشام ا ب" 49 سنة، صاحب مخبز، وشقيقه "عمرو ا ب" 32 سنة، عامل، و"محمود ن ا" 33 سنة، سائق.

فيما ضم الطرف الثان كلا من "عبد الحفيظ خ ع" 25 سنة، طالب، مصاب برش خرطوش بالذراع الأيمن والجانب الأيمن من الصدر والوجه، والسابق اتهامه في القضية رقم 4690 لسنة 2016م السيدة " مخدرات " ، و"محمد ا ع" 24 سنة، نقاش، مصاب برش خرطوش بالفخذ الأيمن وجروح قطعية باليد اليمني، والسابق اتهامه في 5 قضايا أخرهم قضية "مخدرات".

وكشفت التحريات سابقة قيام السادس بمعاكسة الثانية وقيام الخامس بمعاتبته وفضح أمره أمام ذويه مما أثار حفيظته فتوجه والسابع للمحل عمله " مخبز " بقصد التشاجر معه وحاولا التعدي عليه بأسلحة بيضاء فاستعان بباقي الطرف الأول لمناصرته وتعدي كلا من الطرفان علي الأخر بالضرب محدثين الإصابات المشار اليها.

ومن خلال الأكمنة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمين أسفرت إحداها عن ضبطهم وبحوزة الرابع سلاح ناري ( فرد خرطوش عيار 16مم ) وبحوزة السادس والسابع أسلحة بيضاء " سنجة " المستخدمين في الحادث، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.