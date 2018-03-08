السودان والبرتغال يوقعان اتفاقا للتشاور السياسى بين البلدين

السودان والبرتغال يوقعان اتفاقا للتشاور السياسى بين البلدينالخميس، 08 مارس 2018 12:00 ص
الرئيس السوداني عمر حسن البشير
(أ ش أ)
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وقع السودان والبرتغال، بالخرطوم، على مذكرة تفاهم للتشاور السياسى بين الجانبين، وأكد الطرفان رغبتهما فى تقوية وتعميق العلاقات المشتركة.
ووقع المذكرة عن الجانب السوداني، مدير الإدارة الأوربية وشؤون الأمريكتين بوزارة الخارجية، السفير محمد عيسى إيدام، وعن الجانب البرتغالى السفيرة المقيمة بالقاهرة ماريا لوبو كار، وذلك فى إطار زيارة سفراء التمثيل غير المقيم للسودان.
وبحث الجانبان،، على هامش التوقيع، العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة الاقتصادية والتجارية، وأكدت رغبتهما فى تقويتها وتعميقها، واتفقا على تبادل الدعم فى المحافل الدولية.
وفى سياق متصل، زارت سفيرة البرتغال لدى السودان المقيمة بالقاهرة، الغرفة التجارية السودانية، وكذلك جامعة الخرطوم لدعن العلاقات الأكاديمية بين البلدين.
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