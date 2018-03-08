السلطات السودانية تلقى القبض على أحد قيادات المتمردين فى دارفور

السلطات السودانية تلقى القبض على أحد قيادات المتمردين فى دارفورالخميس، 08 مارس 2018 04:42 م
عناصر من الشرطة السودانية
الخرطوم أ ش أ
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تمكنت قوات الدعم السريع بالسودان، من القبض على أحد قيادات المتمردين فى دارفور، قبل توجهه خارج البلاد.
وقال الناطق الرسمى باسم قوات الدعم السريع العقيد عبد الرحمن الجعلى -فى تصريح اليوم الخميس- إن القوات تمكنت من ضبط المتمرد سليمان مرجان، ومعه أحد معاونيه حال استقلالهما سيارة تحوى 4 أسلحة نارية آلية، بالقرب من جبل عيسى فى محلية المالحة بولاية شمال دارفور.
وأوضح الجعلى أن مرجان هو من كبار قيادات المتمردين فى دارفور، ويعمل فى تجنيد الشباب والأطفال لصالح حركة العدل والمساواة.. منوها بأن عملية الضبط تمت بعد توافر معلومات بأن مرجان يجرى ترتيبات وتجهيزات للتوجه إلى خارج البلاد.. كاشفا عن أن قوات الدعم السريع قامت بمداهمته وألقت القبض عليه بعد مطاردة شاقة قطعت خلالها مسافة تتجاوز 50 كيلومترا.
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