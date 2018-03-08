السفارة الأمريكية بالقاهرة تحتفل باليوم العالمى للمرأة وتقيم ندوة خاصة







كتبت – شرويت ماهر

حرصت السفارة الأمريكية بالقاهرة على الاحتفال بيوم المرأة العالمى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأكدت على تنظيم ندوة خاصة بالحدث.

وكتبت السفارة الأمريكية :" يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لتكريم المرأة! واليوم العالمى للمرأة هو يوم عالمى يحتفى بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمرأة، ويمثل اليوم أيضا دعوة للعمل من أجل التعجيل بالمساواة بين الجنسين".

السفارة تحتفل بيوم المرأة العالمى

خلال الاحتفال بيوم المرأة العالمى

وتابعت السفارة الأمريكية: "هذا العام، ستقوم دوروثى شيا، نائب سفير بعثة السفارة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، باستضافة ندوة خاصة للاحتفال بالمرأة فى جميع أنحاء العالم وخاصة المرأة المصرية، خلال الحدث، سيشارك العديد من المتحدثين البارزين وجهات نظرهم حول الأمور التي تهم النساء، سواءً فى مصر أو العالم. ترقب التحديثات على مدار اليوم مع إبراز النقاط الهامة من المناقشات المثيرة".



جانب من الاحتفال



