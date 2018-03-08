السعودية: أموال التسويات فى تحقيق الفساد ستذهب إلى الخزانة ووزارة المالية







رويترز

قال ياسر الرميان مدير صندوق الاستثمارات العامة السعودى، اليوم الخميس، إن حصيلة تسويات تحقيق محاربة الفساد ستذهب إلى وزارة المالية.

وأضاف متحدثا خلال مؤتمر فى لندن "بالنسبة لنا، نحن غير معنيين."

من جانبه قال المهندس أسامة العفالق، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، إن الهيئة تستعد لبدء العمل فى تحقيق الاندماج بين الشركات والمؤسسات فى قطاع المقاولات، فضلا عن تذليل العقبات أمامه، مبينا أن هناك توجها استراتيجيا لتعزيز ثقافة الاندماج بين الشركات والمؤسسات، لرفع مستوى القطاع.

وطبقا لما نشرته صحيفة الاقتصادية، أضاف العفالق، أن خطة الاندماج ستكون من خلال جهات استشارية مسؤولة عن تقيم كل شركة أو مؤسسة بحيث تحدد تخصصها وتصنيفها وتنظيم قوانينها، مشيرا إلى أن العقود المنظمة الحالية لا تساعد علی الاندماج لصعوبة التقييم.