السبت.. ندوة لحزب التجمع بالمنوفية للدعوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

السبت.. ندوة لحزب التجمع بالمنوفية للدعوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسيةالخميس، 08 مارس 2018 04:00 ص
حزب التجمع أرشيفية
المنوفية – محمود شاكر
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قال هيثم الشرابي أمين حزب التجمع بمحافظة المنوفية، أن الحزب سينظم ندوة جماهيرية بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية، بحضور عدد من السياسين والشخصيات العامة على رأسهم الإعلامى محمد الباز رئيس مجلس ادارة جريدة الدستور.
واضاف الشرابي، أن الندوة تهدف الي دعوة المواطنيين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والوقوف مع الدولة لعبور المرحلة الحرجة الي السلام والامان، مضيفا أن الندوة ستشهد حضورا جماهيريا كبيرا وبمشاركة عدد من الاحزاب والقوي السياسية بالمحافظة.
وأكد الشرابى، أن سلسلة المؤتمرات التى يتم عقدها بالعديد من القرى والمراكز بمحافظة المنوفية، هى نتاج حقيقى لما يشعر به المواطنون من فهم للمرحلة التى تمر بها البلاد، ومن أجل العبور بها إلى بر الأمان بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .
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