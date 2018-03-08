الزراعة: برامج مكثفة لتحصين الماشية والأغنام ضد الجلد العقدى والجدرى







كتب عز النوبى

تواصل الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تكثيف أعمال برنامج تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية للماشية، وخاصة استمرار تحصين الأبقار ضد مرض الجلد العقدى ، ومرض الجدرى للأغنام، بمختلف المحافظات من خلال تنفيذ برنامج التحصين الدورى طبقا لكثافة كل منطقة على حدة.

وأكد الدكتور خالد مرسى ،مدير الطب الوقائى بالخدمات البيطرية، على استمرار برنامج أعمال التحصين ضد مرضى الجلد العقدى وجدرى الأغنام ، مشير الى أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات للتصدى للبؤر المرضية، وسرعة الكشف عن البؤرة واحتوائها لمنع انتشار المرض، وذلك من خلال التحصين الحلقى، والتقصى فى نطاق البؤرة، وعلاج الحيوانات المريضة، ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات، وكذلك شن حملة توعية وإرشاد، مؤكدا أن الهيئة تنفذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية ضد أى من الأمراض.

وأضاف خالد مرسى، إن الإجراءات الوقائية المتبعة تشمل الإبلاغ، والعزل، والعلاج، والتحصين فى نطاق بؤرة الإصابة، والسيطرة على الأسواق بالتنسيق مع المحافظين والمجالس المحلية، والسيطرة على حركة الحيوانات وانتقالها خلال فترة انتشار المرض، بالإضافة إلى توعية المربين بعدم شراء عجول من أسواق الحيوانات الحية خاصة مجهولة المصدر،وعدم دخول القطعان إلا بعد عزلها منفصلة لمدة 21 يوما .