الرى: تنفيذ مشروعات بتكلفة 25.5 مليون جنيه خلال شهر فبراير







كتبت أسماء نصار

أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، بأن الوزارة ممثلة فى قطاع الرى نفذت أعمال تطهيرات وصيانة ونزع حشائش للترع خلال شهر فبراير بنحو 25,5 مليون جنيه.

وأضاف خالد فى بيان صحفى، أن القطاع قام بتنفيذ أعمال إزالة للمخالفات طبقا لقانون الرى والصرف رقم12 لسنة 1984، حيث بلغت المخالفات المزالة 1874 مخالفة ، فيما تم تنفيذ 130 إزالة طبقا لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ العديد من الاعمال الصناعية على شبكة الترع بمبلغ 3.5 مليون جنيه تتضمن أعمال تأهيل المجارى المائية و التغطيات و استكمال إنشاء الأفمام للترع و المساقى واستكمال تنفيذ الكبارى وإنشاء محطات الخلط الوسيط، و حسم (284) شكوى خاصة بالمواطنين، و (233) شكوى خاصة بأعضاء مجلس النواب.

وأشار خالد إلى أن القطاع ممثلا فى توزيع المياه ، يقوم بمتابعة وتوزيع مياه الرى على شبكة الترع بزمام الجمهورية والبالغ طولها 33 الف كيلو متر وحسم شكاوى نقص المياه وضمان وصول المياه للنهايات والحفاظ على المناسيب المقررة لتشغيل محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية بالتصرفات المطلوبة، والاستمرار فى السياسة الترشيدية للاستخدامات المائية والاستغلال الأمثل لأى أمطار تسقط على الوادى والدلتا والاستفادة منها استفادة كاملة.