الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع 300 صاروخ سايدويندر للإمارات

الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع 300 صاروخ سايدويندر للإماراتالخميس، 08 مارس 2018 04:32 م
وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون
( رويترز)
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أكد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، موافقتها على صفقة محتملة لبيع 300 صاروخ سايدويندر وعتاد مرتبط بها للإمارات بقيمة تزيد على 270 مليون دولار.
وأضاف البيان أن توافق على صفقة محتملة لبيع عتاد للقوات الجوية القطرية بقيمة 197 مليون دولار
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