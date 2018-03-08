الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع 300 صاروخ سايدويندر للإمارات







( رويترز)

أكد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، موافقتها على صفقة محتملة لبيع 300 صاروخ سايدويندر وعتاد مرتبط بها للإمارات بقيمة تزيد على 270 مليون دولار.

وأضاف البيان أن توافق على صفقة محتملة لبيع عتاد للقوات الجوية القطرية بقيمة 197 مليون دولار