الحاجة زينب من الدقهلية: أدعو المواطنين لانتخاب السيسى نصير المرأة

الحاجة زينب من الدقهلية: أدعو المواطنين لانتخاب السيسى نصير المرأةالخميس، 08 مارس 2018 05:59 م
الحاجه زينب
الدقهلية شريف الديب
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دعت الحاجة زينب المتبرعة بقرطها الذهبى لصندوق تحيا مصر المواطنين لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى نصير المرأة، مؤكدة أنها انضمت بالفعل إلى حملة مواطن لمساندة الرئيس.
جاء ذلك خلال تكريم مدرسة للحاجة زينب فى احتفالات المدرسة بيوم المرأة، تحت رعاية على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بحضور النائب نبيل الجمل، والدكتور محمد هيكل مدير عام التعليم العام بالدقهلية، وسوزان زكريا مدير عام التجريبات.
وتابعت الحاجة زينب: " احضر أكثر من مؤتمر برفقة ابني الحاج الدسوقي على خليل لدعوة المواطنين لانتخابات الرئاسة، معربة عن تمنيها تكريم الأم المصرية وخاصة أمهات الشهداء.
ومن جانبها، قالت سوزان زكريا مدير عام التجريبات: أحضر اليوم بصفتى عضو المجلس القومى للمرأة، كونى أنا الوحيدة الممثلة للمجلس القومى للمرأة بالتربية والتعليم، كما أن الرجل سند للمرأة ولا ننكر دوره الفعال فى المجتمع فهو الأخ والأب والزوج، ونحن وجهان لعملة واحدة، وللأسف هناك عنف يمارس ضد المرأة في كل العالم في الآونة الأخيرة وأتمنى أن تأخذ المرأة حقها دوما.
وأشارت إلى إعداد ورش عمل بكافة المدارس التجريبية لاستخراج توصيات نقوم بتوصيلها لأعضاء مجلس النواب لتكون أحد بنود استراتيجية 2030 أو فى الدستور المصرى.
الحاجة زينب بمدرسة الفردوس للغات
النائب نبيل الجمل
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