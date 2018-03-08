الجيش السورى يعطى مهلة لمسلحى مسرابا لتسليم البلدة قبل انتهاء الهدنة







دمشق(أ ش أ)

قال مصدر عسكرى سورى اليوم الخميس، إن الجيش السورى أعطى مهلة لمسلحى مدينة مسرابا فى الغوطة الشرقية لتسليم البلدة قبل انتهاء ساعات الهدنة.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أنه تم استهداف معبر الوافدين بريف دمشق بالقذائف الصاروخية من قِبل مسلحى المعارضة، مشيرة إلى أنه بالرغم من تبنى مجلس الأمن قرار وقف القتال فى سوريا لـ30 يوما على الأقل، لم تمتنع الجماعات المسلحة فى الغوطة عن ضرب الأحياء السكنية فى دمشق.

وكانت قوات النظام السورى قد بدأت أمس عملية عسكرية برية ضد مواقع مسلحى المعارضة فى مسرابا بغوطة دمشق الشرقية، حيث هاجمت مواقع المعارضة لتأمين دخول وحدات المشاة إلى مسرابا.