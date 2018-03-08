التنمية الصناعية: استثمارات قطاع الجلود تتخطى 1.2 مليار جنيه وتضم 18 ألف عامل

كتب إسلام سعيد

كشف أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اليوم الخميس، عن إجمالى عدد المصانع المسجلة بقطاع صناعة الجلود ويبلغ 1212 مصنع بتكلفة استثمارية تتخطى 1.2 مليار ويعمل به أكثر من 18 ألف عامل، تتركز معظم هذه المصانع فى محافظة القاهرة (914 مشروعا) تليها الاسكندرية (131 مشروعا).

وافتتح عبد الرازق فعاليات الدورة الثانية عشر من معرض القاهرة الدولى للجلود بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبدعم من المجلس التصديرى للجلود برئاسة محمود سرج وغرفة صناعة الجلود برئاسة جمال السمالوطى، المقام فى الفترة من 8 وحتى 10 مارس.

وقال عبد الرازق، إن المعرض يعد أحد أهم المعارض المتخصصة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا فى صناعة وتكنولوجيا الجلود، بمشاركة 120 عارضا من مصنعى المنتجات الجلدية ومستلزمات إنتاجها.

وأعرب عبد الرازق عن سعادته بالإقبال الكبير من الشركات المصرية المتخصصة فى الجلود باختلاف منتجاتها والصناعات المرتبطة بها من إكسسوارات ومستلزمات إنتاج وكذا الشركات العالمية التى حرصت على المشاركة بالمعرض هذا العام حيث شملت شركات من دول الصين والهند وتركيا وإيطاليا متخصصة فى مستلزمات انتاج الجلود، مشيدا خلال جولته بمنتجات الشركات المحلية العارضة بما شهدته من تطور وبمواصفات وجودة تضاهى نظيراتها العالمية وتسمح بالمنافسة فى كبرى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن المعرض يفتح المجال لعقد شراكات بين الشركات المصرية والأجنبية لتطوير الصناعة ونقل التكنولوجيا وكذا التعرف على أحدث التقنيات الجديدة فى هذه الصناعة ومن ثم تعميق المنتج المحلى، وزيادة الصادرات المصرية من هذه الصناعة من خلال منتجات تامة الصنع بدلا من تصدير الجلود فى صورتها الأولية والذى يعد إهدارًا لأحد الموارد المهامة.

وقال عبد الرازق، إن صناعة الجلود تعد من الصناعات الواعدة فى مصر وتحتل اهتماما كبيرا من وزارة التجارة والصناعة لتطويرها وتعميق القيمة المضافة بها وخاصة مع اقامة أكبر مدينة متخصصة للجلود بمصر على أعلى المستويات التكنولوجية العالمية بمدينة الروبيكى.

وأشار إلى أن صناعة الجلود من القطاعات الصناعية الاستراتيجية المستهدفة لاستقطاب استثمارات جديدة بها وليس مجرد توطين الصناعات القائمة، وذلك تزامناً مع حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى تمت مؤخرًا، لا سيما مع حزمة التيسيرات الاجرائية غير المسبوقة التى اتاحها قانون التراخيص الصناعية الجديد وكذلك التيسيرات فى مجال اتاحة وتخصيص الاراضى الصناعية المرفقة فضلا عن إطلاق خريطة صناعية استثمارية مفصلة تتيح فرص استثمارية جاهزة ومبلورة للمستثمر المحلى والأجنبى.

وكشف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الخريطة الصناعية تتيح 87 فرصة استثمارية جاهزة فى قطاع الجلود.