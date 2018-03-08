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التصريح بدفن عامل انتحر بقطع شرايين يده فى مدينة 6 أكتوبر

الخميس، 08 مارس 2018 12:00 ص
التصريح بدفن عامل انتحر بقطع شرايين يده فى مدينة 6 أكتوبر انتحار - أرشيفية





كتب أحمد الجعفرى
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صرحت نيابة أكتوبر بدفن جثة عامل انتحر بقطع شرايين يده والقاء نفسه من الطابق الخامس بمدينة 6 أكتوبر، وطلبت تقرير مفتش الصحة حول الوفاة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص فى أكتوبر، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عامل قطع شرايين يده، ثم ألقى بنفسه من الطابق الخامس مما أسفر عن مفارقته الحياة.

وكشفت التحريات أن المتوفي اتصل علي والدته واخبرها بنيته الانتحار لعدم حصوله علي فرصة عمل كما أنه مصاب بأزمة نفسية.

 

 


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