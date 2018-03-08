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التخطيط: الدولة تعمل وفق خطة لنقل مؤسساتها لـ7 مدن بينها العاصمة الإدارية

الخميس، 08 مارس 2018 01:25 م
التخطيط: الدولة تعمل وفق خطة لنقل مؤسساتها لـ7 مدن بينها العاصمة الإدارية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى





كتب ـ مصطفى عبد التواب - تصوير عزوز الديب
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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، إن أهم الخطوط التى تقوم بها الدولة المصرية هى المشاركة فى عملية التنفيذ، ولذلك دعت الوزارة بصفتها المشرفة على عملية نقل الوزارات وجميع العاملين بها لزيارة العاصمة الإدارية ومتابعة حجم الإنجاز. 
 
وأضافت خلال كلمتها بجولة الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة المصرية تعمل وفق رؤية وخطة تشمل الانتفال إلى مجموعة من المدن بها حياة كاملة، حيث إنه من غير المعقول أن نعيش على 7% فقط، مشيرة إلى أن 400 شركة وفرت 500 ألف فرصة عمل خلال عملية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
 
وتابعت أن نقل الوزارات للعاصمة الإدارية يهدف لتطوير الجهاز الإدارى، حيث لن يكون الانتقال من الناحية المكانية فقط، بل بجهاز إدارى مطور، والعمل من خلال شق إلكترونى عالى.
 
وأعربت عن شكرها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والإرادة السياسية علي قدرتهم الكبيرة على الإنجاز، مؤكدة  أن الوزارة تعمل علي تحديث وحدات بالجهاز الإدارى من بينها وحدة للموارد البشرية لتشرف على تطوير الجهاز الحكومى كله.
 
وحول طريقة نقل الوزارت قالت هالة السعيد "نحن نعمل علي مجموعة من الدراسات للنقل ومن المؤكد أنه سوف يكون على مراحل، وأن هناك إصرارا من الرئيس على توفير الخدمات والنقل والموصلات، ليكون التحرك للعاصمة الادارية بسهولة ويسر.
 
واختتمت: "نطمح فى مدينة توفر فرص عمل من خلال المدينة، وأن تكون مدينة متكاملة".
مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (1)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (2)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (3)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (4)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (5)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (6)

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (7)

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (8)

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (9)

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (10)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (11)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (12)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (13)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (14)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (15)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (16)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (17)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (18)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (19)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (20)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (21)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (22)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (23)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (24)

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (25)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (26)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (27)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (28)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (29)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (30)

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (31)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (32)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (33)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (34)

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (35)
 

مؤتمرهالة السعيد بالعاصمة الادارية الجديدة (36)
 
 

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