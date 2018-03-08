التحفظ على طبيب امتياز يوقع الكشف على المرضى بمستشفى ميت أبو غالب بدمياط







دمياط - عبده عبد البارى

تحفظت قوات مركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط، على أحد أطباء الامتياز ضبطه الأهالى، لتوقيعه الكشف الطبى على المرضى بمستشفى ميت أبو غالب المركزى على الرغم من أنه ليس على قوة المستشفى.

وأكد محمد الصياد، وأمير أبو العز، ومحمد البساطى، من شباب مدينة ميت أبو غالب، أن عددا من العاملين بالمستشفى أبلغوهم بقيام عدد من أطباء المستشفى بالاستعانة بأطباء امتياز يعملون لديهم فى مراكزهم الخاصة، للحضور بدلا منهم فى نبطشياتهم مقابل 200 جنيه فى النبطشية.

وأوضحوا أن الطبيب الذى تم ضبطه مقيم بقرية كفر الغاب، وليس على قوة المستشفى.

من جانبه، قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، انتداب الطبيب المتحفظ عليه، للعمل بالمستشفى لمدة 3 أيام عقابا له، حيث إن الطبيب قد برر تواجده بالمستشفى لزيارة أحد زملائه.