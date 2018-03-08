البورصة تربح 65.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة زيادة 7.4%







كتب هانى الحوتى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 65.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 957.948 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 7.4% عن الأسبوع الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 482.806 مليار جنيه إلى 510.244 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة زيادة 5.7%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 201.716 مليار جنيه إلى 204.256 مليار جنيه بنسبة زيادة 1.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 684.522 مليار جنيه إلى 714.500 مليار جنيه بنسبة زيادة 4.4%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 394 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 375 ألف سند تقريباً.