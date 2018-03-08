البابا تواضروس يستقبل سفيرى كرواتيا والإمارات بالكاتدرائية

البابا تواضروس يستقبل سفيرى كرواتيا والإمارات بالكاتدرائيةالخميس، 08 مارس 2018 10:27 م
البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
سارة علام
إضافة تعليق
استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، توميسلاف بوسنجاك سفير كرواتيا بالقاهرة.
كما التقى البابا أيضًا جمعة مبارك الجنيبى سفير الإمارات العربية المتحدة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك وفقا لبيان رسمى.
كان البابا قد ترأس صباح اليوم قداس جنازة الأنبا بقطر أسقف الوادى الجديد الذى توفي الشهر الماضى بعد صراع مع مرض الكبد بأحد مستشفيات الولايات المتحدة.
إضافة تعليق
فيديو وصور.. خالد الفايد يكشف لأول مرة تفاصيل مثيرة حول مشاركته ببرنامج "ذا فويس كيدز".. ويؤكد لـ"اليوم السابع": أسعى للاستمرار فى الغناء مع الإنشاد الدينى.. ووالده يوضح حقيقة قرابة نجله بالشيخ طه الفشنى
اليوم العالمى للمرأة.. "نساء حلايب.. أب وعائل وست الحبايب".. تصنع الكهل والحثال والهمل من الجلود والصوف بجانب الطعام والشراب.. الأهالى: عند ولادتها يدفن الحبل السرى لها فى المنزل دليلا على استقرارها بالبيت
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة