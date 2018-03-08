البابا تواضروس يستقبل سفيرى كرواتيا والإمارات بالكاتدرائية







سارة علام

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، توميسلاف بوسنجاك سفير كرواتيا بالقاهرة.

كما التقى البابا أيضًا جمعة مبارك الجنيبى سفير الإمارات العربية المتحدة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك وفقا لبيان رسمى.

كان البابا قد ترأس صباح اليوم قداس جنازة الأنبا بقطر أسقف الوادى الجديد الذى توفي الشهر الماضى بعد صراع مع مرض الكبد بأحد مستشفيات الولايات المتحدة.