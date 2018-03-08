الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط مخزن يحتوى على 60 عبوة ناسفة فى الأنبار

الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط مخزن يحتوى على 60 عبوة ناسفة فى الأنبارالخميس، 08 مارس 2018 04:00 ص
شرطة الأنبار- أرشيفية
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ، الأربعاء ، عن ضبط مخزن يضم 60 عبوة ناسفة كبيرة شرقى الأنبار.
وقالت المديرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن أبطال الاستخبارات العسكرية فى قيادة عمليات شرق الأنبار تمكنوا من ضبط مخزن للعبوات الناسفة يضم 60 عبوة ناسفة كبيرة محلية الصنع فى منطقة الكرمة - الشهابى شرقى الأنبار ، مشيرة إلى أنه تم تفجيرها من قبل مفرزة معالجة المتفجرات.
وأكدت المديرية أن العثور على هذا المخزن تم بمعلومات استخبارية دقيقة.
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