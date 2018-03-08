الاتحاد الأوروبى يطالب لندن بـ2,7 مليار يورو رسوم جمركية عن بضائع صينية

الاتحاد الأوروبى يطالب لندن بـ2,7 مليار يورو رسوم جمركية عن بضائع صينيةالخميس، 08 مارس 2018 03:15 م
المفوضية الأوروبية- أرشيفية
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أطلقت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إجراءات ضد المملكة المتحدة لاستعادة 2,7 مليار يورو من الرسوم الجمركية المخصصة للميزانية الأوروبية، بعدما اتهمت لندن بالسماح بادخال منتجات صينية خاضعة لرسوم أدنى، بالاحتيال إلى أوروبا.
وقالت المفوضية ان "المملكة المتحدة ابلغت منذ 2007 بمخاطر حدوث احتيال مرتبطة باستيراد أنسجة وأحذية من جمهورية الصين الشعبية وطلب منها اتخاذ إجراءات مناسبة لمراقبة هذه المخاطر، لكنها أهملت التدخل لمنع الاحتيال".
وأضافت انه "على المملكة المتحدة تحمل النتائج المالية لانتهاكاتها لقواعد الاتحاد"، ويأتى اطلاق هذه الاجراءات قبل عام تقريبا من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبى وبينما بدأ الجانبان مناقشة خطوط علاقاتهما المستقبلية.
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