الإمام الأكبر يحضر جانب من مؤتمر "التراث" بكلية أصول الدين جامعة الأزهر

حضر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، صباح اليوم الخميس، جانب من فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر العلمى الأول لكلية أصول الدين جامعة الأزهر، الذى يعقد تحت عنوان "قراءة التراث الإسلامى بين ضوابط الفهم وشطحات الواقع"، حيث غادر بعد حضوره جزء من الجلسة العلمية الأولى.

وحضر فعاليات المؤتمر الذى انطلق أمس الأربعاء، ويختتم اليوم الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر.

ويعقد المؤتمر بحضور وفود وشخصيات من 20 دولة حول العالم.