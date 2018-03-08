الإمام الأكبر يحضر جانب من مؤتمر "التراث" بكلية أصول الدين جامعة الأزهر

الإمام الأكبر يحضر جانب من مؤتمر "التراث" بكلية أصول الدين جامعة الأزهرالخميس، 08 مارس 2018 11:15 ص
الإمام الأكبر يحضر جانب من مؤتمر "التراث"لكلية أصول الدين جامعة الأزهر
كتب لؤى على
إضافة تعليق
حضر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، صباح اليوم الخميس، جانب من فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر العلمى الأول لكلية أصول الدين جامعة الأزهر، الذى يعقد تحت عنوان "قراءة التراث الإسلامى بين ضوابط الفهم وشطحات الواقع"، حيث غادر بعد حضوره جزء من الجلسة العلمية الأولى.
وحضر فعاليات المؤتمر الذى انطلق أمس الأربعاء، ويختتم اليوم الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر.
ويعقد المؤتمر بحضور وفود وشخصيات من 20 دولة حول العالم.
إضافة تعليق
الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة