video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 مارس 2018 12:43 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الإمام الأكبر يحضر جانب من مؤتمر "التراث" بكلية أصول الدين جامعة الأزهر

الخميس، 08 مارس 2018 11:15 ص
الإمام الأكبر يحضر جانب من مؤتمر "التراث" بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الإمام الأكبر يحضر جانب من مؤتمر "التراث"لكلية أصول الدين جامعة الأزهر





كتب لؤى على
إضافة تعليق

حضر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، صباح اليوم الخميس، جانب من فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر العلمى الأول لكلية أصول الدين جامعة الأزهر، الذى يعقد تحت عنوان "قراءة التراث الإسلامى بين ضوابط الفهم وشطحات الواقع"، حيث غادر بعد حضوره جزء من الجلسة العلمية الأولى.
 
وحضر فعاليات المؤتمر الذى انطلق أمس الأربعاء، ويختتم اليوم الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر.
 
ويعقد المؤتمر بحضور وفود وشخصيات من 20 دولة حول العالم.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لجنة من جامعة الأزهر لمعاينة مبانى تم تخصيصها لإنشاء كليتين بالداخلة غدا

جامعة الازهر

الازهر الشريف

كلية اصول الدين

عباس شومان




لا تفوتك
مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

مصدر روسى: الشركات تبدأ بيع تذاكر الطيران بين موسكو والقاهرة خلال أسبوع

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

السفير الصينى بالقاهرة: مصر ستصبح أكبر قاعدة تصنيعية فى أفريقيا

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة