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الإليزيه: باريس تؤكد دعمها وكالة الأونروا الفلسطينية

الخميس، 08 مارس 2018 09:23 م
الإليزيه: باريس تؤكد دعمها وكالة الأونروا الفلسطينية مساعدات الأونروا





باريس (أ ف ب)
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أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون دعم فرنسا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا خلال استقباله الأربعاء المفوض العام للوكالة بيار كرينبول، وفق بيان للرئاسة الفرنسية الخميس.

وأكد البيان أنه "لا بد للمجتمع الدولى من التحرك من أجل دعم الأونروا لتمكينها من تنفيذ برامجها فى خدمة اللاجئين الفلسطينيين، هذه هى الرسالة التى ستحملها فرنسا إلى مؤتمر المانحين فى 15مارس المقبل فى روما".

وذكر البيان أن الأونروا التى تواجه مصاعب مالية "تؤدى دوراً ضرورياً وأساسياً فى تقديم العون إلى أكثر من 5 ملايين لاجىء فلسطينى".

 


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