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الأمم المتحدة: إجلاء 50 ألف مواطن من الغوطة الشرقية بسوريا بسبب القتال

الخميس، 08 مارس 2018 08:42 م
الأمم المتحدة: إجلاء 50 ألف مواطن من الغوطة الشرقية بسوريا بسبب القتال قصف سوريا





رويترز
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قالت مسئولة فى الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن تقارير ذكرت أن القتال فى منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة فى سوريا دفع كل سكان بلدات مسرابا وحمورية ومديرة إلى الفرار وعددهم إجمالا 50 ألف شخص فى ديسمبر.

وأوضحت ليندا توم المتحدثة باسم الشئون الإنسانية فى المنظمة أن التقارير أفادت بنزوح المدنيين إلى مناطق أخرى ليست تحت سيطرة الحكومة وذلك فضلا عن 15 ألفا تقريبا تشير تقديرات المنظمة الدولية إلى أنهم نزحوا داخل الغوطة الشرقية نهاية يناير.

 


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