الأمم المتحدة: إجلاء 50 ألف مواطن من الغوطة الشرقية بسوريا بسبب القتال







رويترز

قالت مسئولة فى الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن تقارير ذكرت أن القتال فى منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة فى سوريا دفع كل سكان بلدات مسرابا وحمورية ومديرة إلى الفرار وعددهم إجمالا 50 ألف شخص فى ديسمبر.