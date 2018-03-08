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الأقصر تستضيف مؤتمرا علميا بكلية التربية الرياضية بجنوب الوادى فى 13 مارس

الخميس، 08 مارس 2018 05:00 ص
الأقصر تستضيف مؤتمرا علميا بكلية التربية الرياضية بجنوب الوادى فى 13 مارس محمد بدر محافظ الأقصر





الأقصر – أحمد مرعى
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تستضيف محافظة الأقصر، المؤتمر العلمى الدولى الثانى لكلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادى، والمقام تحت شعار "تحديات الرياضة العربية بين المواطنة والإرهاب..واقع وحلول"، وذلك خلال الفترة من 13 حتى 15 مارس الجارى.

ويناقش المؤتمر عدة محاور منها التحديات والمعوقات والمشكلات فى كافة المجالات الرياضية، والمستحدثات فى مجال التدريب الرياضى، والاتجاهات المعاصرة لتطوير الرياضة المدرسية وطرق نقل التكنولوجيا ومواجهة التحديات المعاصرة، والتحديات والمعوقات فى الادارة الرياضية، والمستحدثات فى علم النفس وعلم الاجتماع الرياضى وطرق القياس والتقويم، والمستحدثات فى العلوم الصحية والتغذية والمنشطات والطب الرياضى وعلاج الاصابات، ودور الإعلام الرياضى.

 


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