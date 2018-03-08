"الأطباء" تتخذ إجراءاتها القانونية ضد شاب تعدى على استشارى بمستشفى شربين العام







كتبت آية دعبس

أكد الدكتور إبراهيم الزيات نقيب أطباء الدقهلية، أن النقابة اتخذت الإجراءات القانونية ضد المعتدى على دكتور محمود الحلو، استشارى الجراحة العامة بمستشفى شربين العام.

وأشار الزيات إلى أن مدير مستشفى شربين العام حرر محضر ضد المعتدى واتهمه بالاعتداء على طبيب أثناء تأدية عمله بالمستشفى كما تم عرض دكتور محمود الحلو على الطب الشرعى أمس.

من ناحيته، قال الدكتور محمود الحلو، استشارى الجراحة العامة بمستشفى شربين العام أنه أثناء وجوده بالعيادات الخارجية بالمستشفى وممارسة عمله بالكشف على المرضى فوجئ باحدى السيدات تعانى من القدم السكرى تدخل عليه العيادة فطلب منها التوده لغرفة الغيار والتى يتم بها الغيار على مثل هذه الحالات، إلا أنها قالت "انا بقالى سنين بتعالج ".

أضاف: "فوجئت بشاب يقتحم العيادة ويقوم بالاعتداء اللفظى على وعلى طاقم التمريض وعندما طلبت الأمن ضربنى بالعكاز الحديدى، الذى كانت تتكئ عليه والدته مما أدى إلى إصابتى بنزيف بالانف وجرح بالفم ".

وأكد الحلو على عدم تنازله عن حقه حتى ينال المعتدى عقابه القانونى.