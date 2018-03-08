اختيار السودان ضمن الدول المؤسسة للتحالف الدولى للطاقة الشمسية

اختيار السودان ضمن الدول المؤسسة للتحالف الدولى للطاقة الشمسيةالخميس، 08 مارس 2018 02:15 ص
الرئيس السودانى عمر البشير
أ ش أ
إضافة تعليق
تسلمت السودان إخطاراً رسمياً من وزارة الخارجية الهندية، يفيد باعتباره دولةً مؤسسةً لحضور المؤتمر التأسيسى للتحالف الدولى للطاقة الشمسية والذى سينعقد يوم 11 مارس الجاري، بالعاصمة الهندية نيودلهي.
وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير قريب الله خضر - فى بيان الأربعاء - "إن سفارة السودان فى نيودلهى تسلمت رسميا إخطارا من الحكومة الهندية يفيد باستلام وثيقة مصادقة الخرطوم النهائية على الاتفاقية الإطارية المنشئة للتحالف الدولى للطاقة الشمسية والتى وقع عليها السودان فى باريس فى عام 2016".
وأضاف أن الإخطار الرسمى تضمن دعوة السودان لحضور المؤتمر التأسيسى للتحالف، باعتباره من الدول المؤسسة.
إضافة تعليق
الصراع النووى القادم.. إيران ترفض المساس ببرنامجها الصاروخى.. وزير خارجية فرنسا يعود من طهران حاملا الرفض على تعديل الاتفاق النووى.. واشنطن تهدد بالانسحاب مجددا.. و"ظريف" يلجأ لإدارة أوباما للاحتفاظ بالصفقة
مطالب برلمانية بتطبيق غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية.. سوزى ناشد: المشاركة التزام وواجب واطنى والغرامة وضعت لممارسة الحقوق السياسية.. وخبير دستورى: صعب تنفيذها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة