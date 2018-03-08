إصدار قرارات إزالة لـ 22 حالة تعد بالبناء في الوادي الجديد







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت إدارة حماية أملاك الدولة بمحافظة الوادي الجديد اليوم الخميس عن إصدار 22 قرار إزالة لحالات تعديات بالبناء على مساحة 5773 مترًا مربعًا.

وقال إبراهيم رجب بركة مدير عام إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة فى بيان له أنه تم رصد 8 حالات تعد بالبناء على مساحة 1523 مترًا مربعًا بمركز الخارجة و14 حالة تعد بالبناء على مساحة 4250 مترًا مربعًا في مركز الفرافرة.

وأضاف بركة أن التعديات تمثلت بالبناء لأسوار على هذه المساحات وجاري التنسيق مع قوات الأمن لشن حملة موسعة، لتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد هذه المساحات.