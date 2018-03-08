إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى محور صلاح سالم اتجاه المطار

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى محور صلاح سالم اتجاه المطارالخميس، 08 مارس 2018 12:33 ص
حادث مرورى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
ظهرت كثافات مرورية أعلى محور صلاح سالم، بسبب حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من صلاح سالم إلى المطار، ونتج عنها إصابة 5 أشخاص وانتقلت أوناش المرور ﻹزالة حطام الحادث وتسيير حركة المرور.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى محور صلاح سالم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
إضافة تعليق
لبيك اللهم لبيك.. "التضامن": بدء اختيار مشرفى حجاج الجمعيات السبت.. عدم تجاوز سن الستين أهم الشروط.. إلزام المقصرين فى خدمة زوار بيت الله بسداد كامل اشتراك الرحلة.. والانتهاء من تعاقدات الفنادق لـ12 ألف حاج
الزمالك يسعى للتغلب على عدة أزمات فى ضربة البداية بالكونفدرالية.. سوء أرضية ملعب ديتشا الإثيوبى.. مواجهة منافس مجهول.. المشاركة الأفريقية الأولى لجلال و11 لاعباً.. وتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة أبرز التحديات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة