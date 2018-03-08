video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 مارس 2018 01:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى محور صلاح سالم اتجاه المطار

الخميس، 08 مارس 2018 12:33 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى محور صلاح سالم اتجاه المطار حادث مرورى - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

ظهرت كثافات مرورية أعلى محور صلاح سالم، بسبب حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من صلاح سالم إلى المطار، ونتج عنها إصابة 5 أشخاص وانتقلت أوناش المرور ﻹزالة حطام الحادث وتسيير حركة المرور.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى محور صلاح سالم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 17 شخص فى حادث مرور بنفق" سنور" بصحراوى بنى سويف

اخبار الحوادث

اخبار المرور

حادث مرورى

محور صلاح سالم

مرور القاهرة




لا تفوتك
بيت ساويرس يتفوق على البيت الأبيض.. ثروة "ناصف" تتجاوز ضعف ممتلكات ترامب

بيت ساويرس يتفوق على البيت الأبيض.. ثروة "ناصف" تتجاوز ضعف ممتلكات ترامب

11 لجنة تسوية عسكرية للموقف التجنيدى بالخارج.. اعرف العناوين والأرقام

11 لجنة تسوية عسكرية للموقف التجنيدى بالخارج.. اعرف العناوين والأرقام

لبيك اللهم لبيك.. "التضامن": بدء اختيار مشرفى حجاج الجمعيات السبت.. عدم تجاوز سن الستين أهم الشروط.. إلزام المقصرين فى خدمة زوار بيت الله بسداد كامل اشتراك الرحلة.. والانتهاء من تعاقدات الفنادق لـ12 ألف حاج

لبيك اللهم لبيك.. "التضامن": بدء اختيار مشرفى حجاج الجمعيات السبت.. عدم تجاوز سن الستين أهم الشروط.. إلزام المقصرين فى خدمة زوار بيت الله بسداد كامل اشتراك الرحلة.. والانتهاء من تعاقدات الفنادق لـ12 ألف حاج

الزمالك يسعى للتغلب على عدة أزمات فى ضربة البداية بالكونفدرالية.. سوء أرضية ملعب ديتشا الإثيوبى.. مواجهة منافس مجهول.. المشاركة الأفريقية الأولى لجلال و11 لاعباً.. وتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة أبرز التحديات

الزمالك يسعى للتغلب على عدة أزمات فى ضربة البداية بالكونفدرالية.. سوء أرضية ملعب ديتشا الإثيوبى.. مواجهة منافس مجهول.. المشاركة الأفريقية الأولى لجلال و11 لاعباً.. وتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة أبرز التحديات

لوبوان الفرنسية: حفيد حسن البنا طارق رمضان انتحل صفات أكاديمية وجامعية

لوبوان الفرنسية: حفيد حسن البنا طارق رمضان انتحل صفات أكاديمية وجامعية

رئيس البنك الأهلى: أصدرنا شهادات "أمان" بـ3.5 مليون جنيه فى 3 أيام

رئيس البنك الأهلى: أصدرنا شهادات "أمان" بـ3.5 مليون جنيه فى 3 أيام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة