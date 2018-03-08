إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى محور صلاح سالم اتجاه المطار

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية أعلى محور صلاح سالم، بسبب حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من صلاح سالم إلى المطار، ونتج عنها إصابة 5 أشخاص وانتقلت أوناش المرور ﻹزالة حطام الحادث وتسيير حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى محور صلاح سالم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .