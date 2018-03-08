إصابة 3 مواطنين فى انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بمنشأة ناصر

إصابة 3 مواطنين فى انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بمنشأة ناصرالخميس، 08 مارس 2018 09:58 م
رجال الأمن فى محيط الحادث
كتب عبد الرحمن سيد
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أصبب 3 أشخاص من أسرة واحدة بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية فى منشأة ناصر وحدوث حريق بداخلها، انتقل رجال الحماية المدنية، إلى المكان وتمت السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفى.
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منشأة ناصر نتيجة لانفجار أسطوانة، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.
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