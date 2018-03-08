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إحالة فنى كهرباء للجنايات بتهمة قتل فطاطرى أمام محله بمدينة نصر

الخميس، 08 مارس 2018 12:56 م
إحالة فنى كهرباء للجنايات بتهمة قتل فطاطرى أمام محله بمدينة نصر قتل - أرشيفية





كتب كريم صبحى
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أمر المستشار أحمد مصلح وكيل أول نيابة مدينة نصر، بإشراف المستشار أيمن بدوى المحامى العام، بإحالة فنى كهربائى قتل عاملا فى محل فطائر، بسبب مشادة كلامية بينهما، لمحكمة الجنايات.

 

وكشفت تحقيقات المستشار أحمد مصلح، وكيل النائب العام، أن المتهم كان يقوم بتركيب موتور داخل محل فرن، ونشبت مشاجرة بينه وبين زميله، ما أدى إلى خروج عامل من محل "بيتزا" مجاور لمحل الفرن، لمعاتبة المتهم على المشاجرة أمام محل البتزا، قائلا له "محدش يتخانق قدام المحل ده محل أكل عيش"، ما أثار حفيظة المتهم، فأخرج "مفك" وطعن به المجنى عليه فى جسده، ولفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة قبل أن يتم إسعافه أو نقله إلى المستشفى.


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