أوروبا والصين تحذران ترامب من رد الفعل إذا نشبت حرب تجارية







رويترز

حذرت أوروبا والصين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، من ردهما إذا نشبت حرب تجارية مع الولايات المتحدة وقال مسؤول من الاتحاد الأوروبى إن الرد قد يستهدف أيضا السلع القادمة من مناطق نفوذ الحزب الجمهورى الذى ينتمى ترامب له.

ومن المنتظر أن يوقع ترامب قرارا اليوم بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب وعشرة بالمئة على الألومنيوم لكن مسؤولا فى البيت الأبيض قال إن هذا قد يتأجل إلى غد الجمعة لأن الوثائق ينبغى أن تجتاز عملية يفرضها القانون أولا.

وعبر الاتحاد الأوروبى والصين عن أملهم فى تفادى نشوب حرب تجارية. وأثارت المفوضية الأوروبية احتمال أن يدرس ترامب إعفاء الدول الثمانية والعشرين الأعضاء فى الاتحاد من هذا القرار إضافة إلى كندا والمكسيك جارتى الولايات المتحدة.

وحذرت بعض الدول من رد فعل شديد التسرع تجاه خطة ترامب التى أثارت انتقادات داخلية وكذلك فى أسواق المال العالمية خاصة فى كندا التى قد تتكبد الخسارة الأكبر نظرا لعلاقاتها التجارية الوثيقة مع الولايات المتحدة.

لكن الاتحاد الأوروبى تحدث بنبرة صارمة، وقال بيير موسكوفيتشى مفوض الشؤون المالية للاتحاد الأوروبى "إذا طبق دونالد ترامب هذه الإجراءات مساء اليوم فلدينا ترسانة كاملة تحت تصرفنا للرد".

وأشار إلى أن الإجراءات المضادة قد تشمل فرض رسوم أوروبية على واردات البرتقال والتبغ الأمريكية مضيفا أن بعض المنتجات التى قد تكون هدفا لرسوم الاتحاد الأوروبى ينتج معظمها فى مناطق خاضعة لسيطرة الجمهوريين فى الولايات المتحدة.

وقال موسكوفيتشى لتلفزيون بي.اف.ام "نريد أن يفهم الكونجرس أن هذا سيعود بالخسارة على الجميع".

الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى للولايات المتحدة بفارق كبير جدا من حيث القيمة وله ثانى أكبر فائض تجارى مع الولايات المتحدة بعد الصين. ويبدأ تطبيق الرسوم الجمركية بعد شهرين من اعتماد ترامب للقرار.

تهدف الرسوم الجمركية لمكافحة الواردات الرخيصة خاصة من الصين التى يقول ترامب إنها تقوض الصناعات والوظائف الأمريكية.

وفى بكين قال وزير الخارجية وانغ يى إنه لا يوجد ما يفرض تنافس الصين والولايات المتحدة وإن التاريخ يظهر أن الحروب التجارية ليست السبيل الصحيح لحل المشكلات.

وخاطب ترامب الصين بتغريدات على تويتر أمس الأربعاء طالب من خلالها بكين بأن تضع خططا لخفض فائضها التجارى مع الولايات المتحدة بمقدار مليار دولار. وسجلت الصين فائضا تجاريا قياسيا بلغ 375.2 مليار دولار فى تجارة السلع مع الولايات المتحدة العام الماضي.

وتواجه إدارة ترامب معارضة متنامية لفرض الرسوم الجمركية من أعضاء جمهوريين بارزين فى الكونجرس ورجال أعمال قلقين بشأن تأثيرها المحتمل على الاقتصاد.

وفى بروكسل قال جيركى كاتاينين نائب رئيس المفوضية الأوروبية إنه قرأ أن بريطانيا قد تكون معفاة أيضا من الرسوم الجمركية الأمريكية مثل كندا والمكسيك. ورغم تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى فإن بريطانيا ستظل عضوا حتى العام المقبل.

وقال فى مؤتمر صحفي"إذا حاولوا استثناءإحدى الدول الأعضاء فهذا يعنى الاتحاد الأوروبى بأكمله" مضيفا أن الاتحاد الأوروبى مازال يحاول إقناع واشنطن بأن الرسوم الجمركية فكرة سيئة.