أسعار النفط اليوم الخميس 8-3-2018 برنت يسجل 64.36 دولار للبرميل







كتب أحمد أبو حجر

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس 8-3-2018، حيث بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 64.36 دولار للبرميل، فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 61.16 دولار للبرميل.

زيادة مخزون النفط الأمريكى



يأتى تماسك الأسعار يوم الخميس بعد زيادة مخزون النفط الخام الأمريكى بوتيرة لم تكن كبيرة كالمتوقع خلال الفترة الحالية التى تتسم بفتور الطلب فى نهاية الشتاء لعوامل موسمية، حيث تغلق الكثير من المصافى النفطية لإجراء أعمال صيانة، وأيضا بسبب الدعم من قوة الطلب بعد أن انخفضت فى الجلسة السابقة تحت ضغط ارتفاع إنتاج الخام الأمريكى إلى مستوى قياسى وزيادة المخزونات.

كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ذكرت يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة ارتفعت 2.4 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى الثانى من مارس آذار إلى 425.91 مليون برميل دون الزيادة البالغة 2.7 مليون برميل التى توقعها المحللون.

ورغم ذلك، يضغط ارتفاع الإنتاج الأمريكى على أسواق النفط حيث بلغ الأسبوع الماضى مستوى قياسيا جديدا عند 10.37 مليون برميل يوميا.

جولدمان: الطلب العالمى على النفط يظل على مسار النمو فى 2018



فيما أكد جولدمان ساكس توقعاته لنمو الطلب على النفط فى 2018 عند 1.85 مليون برميل يوميا رغم البوادر التى ظهرت فى الآونة الأخيرة وتشير إلى تباطؤ طفيف، وعزا ذلك إلى الأداء القوى فى بداية العام واتجاه تسارع الطلب فى الربع الثانى من السنة.

وقال محللون بالبنك فى مذكرة ”بيانات النفط لشهر يناير تشير إلى نمو قوى للطلب العالمي، بما يتسق مع الزخم الاقتصادى القوى مع دخول 2018“.

وعزا جولدمان ساكس الهبوط الأخير فى أسعار النفط إلى عوامل موسمية، قائلا إن بيانات العشر سنوات الأخيرة تشير إلى أن ضعف الطلب قد يأتى هذه المرة فى الربع الأول، بعد أن جرت العادة فى السابق أن يكون فى الربع الثانى

وأضاف المحللون ”هذا النمط الجديد ينبئ بأنه فى حين قد تكون توقعات نمو الطلب للربع الثانى منخفضة، فإن القاع الموسمى للطلب ربما يحدث حاليا بالفعل مما يضع نمو الطلب على النفط فى اتجاه الصعود بشكل مفاجئ هذا الربيع“.

وقال البنك إنه فى حين جاءت مجموعة بيانات اقتصادية نشرت الأسبوع الماضى دون توقعات السوق وربما تضعف النزاعات التجارية والرسوم الطلب على النفط، فمن المرجح أن يكون التأثير تدريجيا وقد يعوضه ضعف الدولار.

وقال محللو جولدمان ”ما زلنا نتوقع أن الوضع العام للاقتصاد الكلى فى 2018 سيظل داعما للطلب على النفط، وتوقعاتنا لنمو الطلب فى 2018 تظل عند 1.85 (مليون برميل يوميا)، بما يتجاوز كثيرا متوسط التوقعات“.

وأضاف البنك أن هذه التوقعات للطلب تتجاوز نمو منتجى النفط الصخرى وغيرهم من المنتجين خارج أوبك، وستؤدى إلى مزيد من الانخفاض فى المخزونات فى الربع الثالث إلى ما دون متوسط الخمس سنوات مما سيتمخض عن موجة صعود جديدة فى الأسعار.