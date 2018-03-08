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أسعار الذهب اليوم الخميس 8-3-2018 فى مصر

الخميس، 08 مارس 2018 02:04 م
أسعار الذهب اليوم الخميس 8-3-2018 فى مصر أرشيفية





كتب – إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب بقيمة 3 جنيهات فى تعاملات اليوم الخميس 8-3-2018 ليسجل عيار 21 مبلغ 649 جنيها للجرام مرة أخرى، بعد أن تراجع سعر الأوقية العالمية.
 
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى :
 
عيار 18: 556 جنيه
عيار 21: 649 جنيه
عيار 42: 741 جنيه
الجنيه : 5192 جنيه
السعر العالمي : 1325 دولار           
 
                            
وقال قال شريف فايق عضو شعبة المعادن الثمينة في غرفة القاهرة التجارية، لـ"اليوم السابع" إن السعر العالمى للأوقية أخذ فى التراجع مرة أخرى وهو ما جعل المعدن الأصفر يهبط فى مصر، مشيرا إلى أن الأوقية تراجعت 7 دولارات.
وصعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع، أثناء تعاملات مساء الثلاثاء الماضى، بعد أن أشارت كوريا الشمالية، إلى أنها مستعدة لمحادثات نووية، وهو ما وضع ضغوطا على الدولار، ، الأمر الذى أدى إلى هبوط الدولار، وارتفاع الأوقية لتسجل 1336 دولار، لتتذبذب الأوقية بين 1332 دولار وتصل إلى 1336 دولار ثم تتراجع على مدار يومين بقيمة 7 دولارات.
 
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.
 
 
 
 
 
 
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
 

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