أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 8- 3- 2018







كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 8- 3- 2018.

البورصة توقف التداول على 6 أسهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 20 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العالمية للاستثمار والتنمية، الصناعات الغذائية العربية-دومتى، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، التعمير والاستشارات الهندسية، العربية للمحابس، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، الوطنية لمنتجات الذرة، العربية للأسمنت، الألومنيوم العربية.

كما تم إيقاف شركات مصر الوطنية للصلب – عتاقة، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، مصر للأسواق الحرة، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبى الجديد، مجموعة جى أم سى للاستثمارات الصناعية والتجارية، مصر للألومنيوم، مصر بنى سويف للأسمنت، ريكاب للاستثمارات المالية، السويس للأكياس، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية.

البورصة تربح 5.1 مليار جنيه

تباين ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى بنسبة ضئيلة، فيما ارتفع مؤشر الأوسع نطاقا والأسهم الصغيرة بنسب تجاوزت 1%، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 957.948 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.6 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 71.9 مليون جنيه، 48.98 مليون جنيه، 27.5 مليون جنيه، 42 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 6.6 مليون جنيه، 183.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 16472 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18% عند مستوى 2770 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 16147 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 894 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 2243 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 504 نقطة.

وارتفعت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 80 شركة، ولم تتغير 29 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 15.77 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.97%

- مصر الوطنية للصلب – عتاقة بسعر إغلاق 30.35 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.33%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 13.23 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.07%

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 6.14 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.87%

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 23.81 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.28%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر إغلاق 31.82 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.65%

- السويس للأكياس بسعر إغلاق 27.11 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.69%

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 27.55 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.99%

- الحديثة للمواد العازلة – مودرن بيتومود بسعر إغلاق 0.76 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.80%

- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 4.49 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.65%