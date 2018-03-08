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أسبوع العلوم المصرى يصل إلى أسوان .. صور

الخميس، 08 مارس 2018 08:36 م
أسبوع العلوم المصرى يصل إلى أسوان .. صور المشاركون فى فعاليات أسبوع العلوم المصرى





وائل ربيعى
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وصل أتوبيس أسبوع العلوم المصرى إلى أسوان فى سادس أيامه، حيث بدأت فعاليات الأنشطة وكانت الانطلاقة بمجموعة كبيرة من العناوين.

وكانت المحاضرة التفاعلية الأولى عن استخدام الأشعة الكونية لاكتشاف الحجرة السرية فى الهرم الأكبر الاهرام للعالم الجليل دكتور ياسرالشايب. 

وتحدث الدكتور هشام سالم عن تجربة اكتشاف الديناصور المصري وتجربة فريدة شارك فيها فريق في مغامرة كبيرة، وتم عرض ورشة عمل عن الذكاء الكوني ولازالت الأنشطة مستمرة والفعاليات تتم بمشاركة مئات من شباب أسوان.

ويواصل أسبوع العلوم المصرى فعالياته المميزة مثل نادى السينما والذى يقام فى القاهرة مساءغد يوم الجمعة، والمقهى العلمى الذى يقام عصر يوم السبت القادم لأول مرة فى مصر بحضورد.هشام سلام مكتشف الديناصور المصرى منصوراصورس فى نقاش علمى ممتع فى أحد أرقى مقاهى القاهرة فى حى المهندسين.

وقال المهندس محمود عبدالحى نائب رئيس البرامج أن أسبوع العلوم المصرى بدء بمجموعة شباب لا يزيد متوسط عمرهم عن 25 عام، واستطاع الأسبوع أن يحقق هدفه (مصر بتتكلم علم) وأن يصل إلى أطراف مصر فى القرى والنجوع بأحداث رئيسية تعدت الـ12 حدث على مستوى الجمهورية بمشاركة أكثر من 23 محافظة، وبأعداد حضور كبيرة وصلت لمعدل ثلاثة ألاف لليوم الواحد فى مختلف محافظات مصر.

 

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